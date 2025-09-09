El gobernador Frigerio recibió un reconocimiento por el Compromiso Alfabetizador

La ONG Argentinos por la Educación reconoció los avances en fluidez lectora y el rol de los docentes entrerrianos en la mejora educativa.

Facebook Twitter WhatsApp

El gobernador Rogelio Frigerio fue reconocido este lunes por la organización Argentinos por la Educación por los avances en el programa Compromiso Alfabetizador. La distinción fue entregada por el director ejecutivo de la ONG, Ignacio Ibarzábal, en la Casa de Gobierno, en un acto donde también estuvo presente la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese.

Durante la ceremonia, el gobernador reafirmó que la educación es una prioridad central de su gestión. Frigerio señaló que la responsabilidad del sistema educativo recae directamente sobre los gobernadores, y destacó que cualquier avance es mérito de su equipo y, en particular, del trabajo de los docentes entrerrianos. El mandatario subrayó la importancia de la alfabetización como base de todo el proceso educativo y el rol clave de los docentes en el aula.

Del archivo: Frigerio inauguró la expo rural de La Paz con estímulos al sector productivo

Frigerio resaltó que Entre Ríos ha avanzado significativamente en evaluaciones censales de fluidez lectora, alcanzando al 90% del alumnado de segundo grado, un aumento notable en comparación con el 15% anterior. El gobernador expresó su deseo de que la provincia lidere en materia educativa en todos los aspectos, desde la innovación hasta la calidad edilicia y la formación docente. Agradeció a los más de 3.000 docentes que participaron en las capacitaciones anuales y consideró que el reconocimiento es un esfuerzo colectivo.

Por su parte, el director ejecutivo de Argentinos por la Educación, Ignacio Ibarzábal, destacó que el sistema educativo de Entre Ríos permite seguir la trayectoria de cada estudiante, lo que le da «robustez a la política». Recordó los avances en alfabetización a nivel nacional y expresó su esperanza en que los cambios continúen.(Informe Litoral)