Nuevo homicidio en Paraná eleva la cifra a 12 en lo que va del año

Un enfrentamiento a balazos en el barrio Capibá deja un muerto y dos heridos, en medio de una escalada de violencia en la zona.

La noche del lunes se tiñó de sangre en el barrio Capibá con un homicidio que eleva a 12 el número de crímenes en lo que va del año en la capital entrerriana. La víctima, identificada como Exequiel Godoy, de 30 años, murió tras recibir un disparo en el tórax durante un violento tiroteo que también dejó a otras dos personas heridas.

El fatal enfrentamiento ocurrió en la calle 937. Además de la víctima, su hermano, Cristian Godoy, y un tercer hombre, Diego Francisconi, resultaron heridos. Cristian Godoy sufrió un disparo en las partes íntimas, mientras que Francisconi fue impactado en el muslo derecho. Ambos se encuentran sedados y hospitalizados en el San Martín

Según el comisario Miguel Della Valle, jefe de la División Homicidios, el tiroteo se desencadenó a raíz de conflictos previos ocurridos durante el fin de semana. Los vecinos aseguraron haber escuchado cerca de 30 detonaciones de arma de fuego, lo que generó un pánico generalizado en el barrio.

En el marco de la investigación, la policía realizó varios allanamientos y logró la detención de una persona por «abuso de arma». El presunto autor del disparo fatal que le costó la vida a Exequiel Godoy logró escapar antes de la llegada de las autoridades. Durante las requisas, se incautaron varias vainas servidas de calibres .22 y 12.70, cartuchos, un automóvil, celulares y un machete.

Della Valle confirmó que tanto la víctima como los heridos y los sospechosos son «conocidos en el ambiente policial y judicial». La causa está a cargo de la fiscal Patricia Yedro.

