Colisión entre auto y moto en Diamante no dejó lesionados

Un siniestro vial se registró en la tarde de ayer jueves en la intersección de las calles Andrade y Alem. El incidente involucró a un automóvil Volkswagen Polo y una motocicleta Honda de 110cc, pero, afortunadamente, no se reportaron lesionados de gravedad.

Personal del Comando Radioeléctrico acudió de inmediato al lugar para asistir a los involucrados. El automóvil era conducido por un hombre de 52 años, mientras que la moto era manejada por un joven de 20 años, quien viajaba acompañado por un menor de edad.

Los ocupantes del rodado menor, a pesar de la colisión, se encontraban en buen estado. Fueron trasladados al Hospital local para una revisión médica de rutina, donde el personal de salud confirmó que no revestían lesiones. El hecho solo dejó daños materiales en los vehículos.(Informe Litoral)