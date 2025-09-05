Conferencia en Diamante: La policía aclara dudas sobre la carrera a jóvenes estudiantes

Facebook Twitter WhatsApp

Respondiendo al interés de la comunidad educativa local, la Jefatura Departamental de Policía brindó una conferencia informativa en la Escuela Nº 41 “Pedro Goyena” de Diamante. La jornada, dirigida a estudiantes próximos a egresar, tuvo como objetivo principal orientarlos sobre las oportunidades de la carrera policial como una opción de futuro profesional.

La disertación estuvo a cargo de dos oficiales de la Jefatura Departamental, la Comisario Inspector Carina Martínez y la Subcomisario Mariana Zapata. Durante el encuentro, se profundizó en dos temas centrales: el rol de la Policía en la sociedad y las condiciones de ingreso a la institución. Las oficiales detallaron el proceso de formación, las distintas áreas de especialización y las responsabilidades del servicio a la comunidad. Además, expusieron con claridad los requisitos y el proceso de admisión para aquellos interesados en unirse a la fuerza.(Informe Litoral)