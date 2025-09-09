La Copa Sudamericana entra en su fase decisiva con un solo representante argentino

La ida de los cuartos de final se disputará entre el martes 16 y el jueves 18 de septiembre.

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana darán inicio la próxima semana y contarán con un solo equipo argentino: Lanús. La fase de octavos fue un duro golpe para los clubes del país, ya que Godoy Cruz y Huracán fueron eliminados por equipos brasileños, mientras que Independiente fue descalificado por incidentes protagonizados por sus hinchas, un hecho que generó controversia en el ámbito futbolístico.

El «Granate» logró su pase a esta instancia tras vencer a Central Córdoba de Santiago del Estero por penales y tendrá la responsabilidad de ser el único representante argentino en el torneo. Justamente, Lanús abrirá la serie de cuartos de final el martes 16 de septiembre a las 21:30 (hora de Argentina), cuando reciba en su estadio a Fluminense de Brasil, uno de los grandes candidatos al título.

La acción de la Copa Sudamericana continuará el miércoles 17 de septiembre con dos encuentros. Bolívar de Bolivia será local ante el brasileño Atlético Mineiro a las 19:00, mientras que Independiente del Valle de Ecuador recibirá a Once Caldas de Colombia a las 21:30. El último partido de la ida de los cuartos de final se jugará el jueves 18 de septiembre, con el choque entre Alianza Lima de Perú y Universidad de Chile a las 21:30.