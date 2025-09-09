Lali Espósito genera intriga con su nueva canción «Payaso» y sus gestos en Vélez

Facebook Twitter WhatsApp

Tras el revuelo causado por su show del sábado en el estadio de Vélez, la cantante Lali Espósito se refirió a las especulaciones sobre su nueva canción, «Payaso», y los gestos que realizó en el escenario. Al ser consultada por la prensa, la artista se mostró enigmática, aunque con mensajes claros sobre el posible destinatario del tema.

«A todos los payasos, a todos los payasos que están ahí. Son todos unos payasos totales», dijo Lali, sin dar nombres directamente. Ante la insistencia de los periodistas, la cantante fue más contundente, agregando: «Por supuesto, él y toda esa gente, payasos totales. Un chiste son». La canción incluye frases como «Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas», que han sido interpretadas como posibles alusiones al presidente Javier Milei.

Durante el show, la artista también protagonizó otros momentos que no pasaron desapercibidos. Al interpretar su tema «Fanático», Lali hizo un gesto con las manos que muchos relacionaron con el presidente y su hermana, Karina Milei, en medio de los rumores de presuntas coimas. Además, la cantante interpretó «Vencedores Vencidos», un clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que fue visto como otro mensaje en el contexto político actual. La performance de Lali, llena de simbolismos y mensajes, sigue generando debate en redes sociales y medios de comunicación.(Clarín)