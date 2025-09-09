Industria de alimentos y bebidas: un panorama heterogéneo en julio

La producción cae un 3% interanual, impulsada por el retroceso del sector vitivinícola y la molienda de oleaginosas, aunque el acumulado anual se mantiene positivo.

Según el último informe del Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) del INDEC, el sector de alimentos y bebidas experimentó en julio una caída del 3,0% en comparación con el mismo mes del año anterior. Sin embargo, a pesar de este descenso puntual, el acumulado de los primeros siete meses del año muestra un crecimiento del 4,9%, lo que evidencia un desempeño desigual entre los distintos rubros.

La industria vitivinícola fue una de las más afectadas, registrando un desplome del 15,3% interanual. Esta baja se explica, en parte, por una menor producción de vinos y una caída en las exportaciones del 21,1%, con una notable reducción en el envío de vinos tintos.

En la misma línea, la molienda de oleaginosas también presentó una caída significativa del 9,1%, debido a la menor entrada de soja para su industrialización. Esta situación impactó directamente en la producción de aceites y subproductos, que se contrajo un 1,3%.

A pesar de las caídas en algunos sectores, otros rubros tuvieron un desempeño positivo que ayudó a mantener el balance general. La producción de lácteos creció un 5,0%, impulsada principalmente por un aumento en la elaboración de leche en polvo y quesos. Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), la producción primaria de leche creció un 7,7% interanual en julio y acumula una suba del 10,8% en el año.

Por su parte, la elaboración de aceites y derivados de girasol se destacó con un fuerte incremento del 40,7% en julio. A su vez, el sector de frutas, hortalizas y legumbres también mostró un desempeño favorable, con una suba interanual del 6,4%, gracias a mayores ventas tanto internas como externas, especialmente de hortalizas congeladas y concentrados de frutas.

El informe del INDEC resalta la marcada heterogeneidad dentro del sector de alimentos y bebidas. Mientras que la fuerte caída en la industria del vino y la molienda de soja afectó los resultados de julio, el buen desempeño de los lácteos, frutas y hortalizas ha logrado mantener el balance anual en terreno positivo.