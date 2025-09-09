El paro de colectivos en Paraná se extiende por quinto día

La UTA mantiene la medida de fuerza en reclamo de salarios, mientras el gremio y la empresa difieren sobre la llegada de los subsidios prometidos.

Los residentes de Paraná enfrentan este martes el quinto día consecutivo sin transporte público, debido a un paro de actividades de los choferes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Entre Ríos. La medida, que ha paralizado el servicio en gran parte de la ciudad, se debe a un conflicto salarial que aún no encuentra solución.

Gustavo Rupp, secretario gremial de la UTA, afirmó que los trabajadores están en su «derecho» de tomar estas acciones y lamentó la situación de los usuarios, a quienes considera «rehenes» del conflicto junto a los propios empleados.

A pesar de las reuniones que se están llevando a cabo entre el secretario general de la UTA, Juan José Brito, y autoridades provinciales y municipales, la situación sigue trabada. Según Rupp, el municipio de Paraná ya acordó transferir los subsidios necesarios, pero la empresa Buses Paraná asegura que no ha recibido la totalidad de los fondos, lo que impide el pago de los salarios adeudados.

El paro afecta a las principales líneas urbanas de la ciudad, como la 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 y 23. Sin embargo, el servicio de colectivos que conecta Paraná con localidades aledañas como San Benito, Oro Verde, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull, opera con normalidad.