Una mujer de Paraná fue hallada desorientada en Valle María

La rápida intervención policial permitió resguardar a la ciudadana de 76 años que había llegado a la localidad en colectivo.

Una mujer de 76 años, oriunda de Paraná, fue encontrada desorientada este lunes por la noche cerca del arroyo Crespo. La señora había viajado sola en colectivo hasta la localidad y, tras ser hallada, fue asistida por el personal de la Comisaría local.

Los agentes de la Comisaría de Valle María acudieron al lugar tras ser alertados de la situación. Al constatar que la mujer se encontraba desorientada, le brindaron contención de inmediato y la trasladaron al Centro de Salud de la ciudad.

Posteriormente, los efectivos se comunicaron con los familiares de la mujer, quienes viajaron desde Paraná para buscarla. La rápida intervención policial permitió que la señora fuera resguardada y regresara a salvo con su familia, según informó el medio local. (FM Eclipse).