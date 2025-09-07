Se realizó una charla sobre los derechos de las personas con discapacidad en General Ramírez

La jornada, a cargo de expertas de IPRODI, se centró en los alcances y beneficios del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El Salón de los Escudos del Honorable Concejo Deliberante (HCD) fue el punto de encuentro para una importante jornada informativa sobre los derechos de las personas con discapacidad. La charla, que contó con una gran convocatoria, fue pensada para padres, familiares y la comunidad en general, con el objetivo de brindar información clave y concientizar sobre la importancia de la inclusión.

La actividad estuvo a cargo de tres representantes del Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI): Cecilia Bonino, Luciana Illesca e Ivana Badracco. Las expertas abordaron en detalle el tema del Certificado Único de Discapacidad (CUD), explicando su función, los beneficios que otorga y el proceso para obtenerlo.(Informe Litoral)