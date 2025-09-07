La Agrícola Regional de Crespo exporta su primera carga de pecanas a Rusia

Facebook Twitter WhatsApp

La planta de acopio de la Agrícola Regional de Crespo ha logrado un hito significativo al concretar la primera exportación de su fruto seco a Rusia. El cargamento, compuesto por el producto pelado de alta calidad, específicamente la variedad «fancy mammoth halves«, es el primero de un total de cuatro contenedores destinados al mercado ruso en un acuerdo con un cliente extranjero.

Este logro comercial representa un avance crucial para la cooperativa, ya que le permite optimizar los procesos y reducir los costos de comercialización. El objetivo final es claro: obtener un mejor precio para los productores que confían en este sistema cooperativo.(Informe Litoral)