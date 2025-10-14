En Nogoyá continuaron las instancias departamentales del Senado Juvenil 2025

Facebook Twitter WhatsApp

Este lunes por la mañana en las instalaciones de la Asociación Cultural Nogoyá, se realizó un nuevo encuentro de la etapa departamental del Senado Juvenil 2025, bajo el lema “jóvenes ideas que cambian realidades”. Alumnos de escuelas secundarias de distintas localidades del departamento expusieron sus proyectos para, luego de ser analizados y evaluados, avanzar hacia la instancia provincial.

En la actividad estuvieron presentes la vicegobernadora de la provincia y presidente de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, Alicia Aluani; el senador por el departamento Paraná, Rafael Cavagna; el intendente y la viceintendente de Nogoyá, Bernando Schneider y Desireé Peñaloza; la secretaria coordinadora de la Cámara de Senadores, Julieta Sosa; la directora Departamental de Escuelas de Nogoyá, Claudia Sosa; también las coordinadoras del Senado Juvenil, Eugenia Alasino y Claribel García; el intendente y la viceintendete de Lucas González, Luis Fleischer e Isabel Fabro; autoridades municipales, docentes y estudiantes.

Al tomar la palabra, la vicegobernadora Aluani expresó su alegría por estar presente en la localidad con el programa Senado Juvenil, que “resalta lo importante y lo principal que tiene la democracia, que es la participación, que es el debate y el compromiso de los jóvenes con el futuro de nuestra querida provincia”. En este sentido, agregó que “los jóvenes están aprendiendo de aquí algo muy importante, que es el uso de la política como herramienta fundamental para transformar la realidad de sus lugares” y que ellos “están construyendo una comunidad con reglas a las cuales se tienen que adaptar y lo hacen con el consenso de toda la sociedad”.

Además, la mandataria señaló que “es tan importante participar y debatir siempre en el marco del respeto, como lo hacemos nosotros en el Senado, donde los senadores discuten ideas, para abordar distintas situaciones con el ánimo de escuchar al otro y de poder compartir sus propuestas” y que “deseo que esto prime en cada uno de los lugares donde participan los jóvenes, que son el presente y el futuro de esta sociedad”.

Luego, Aluani expresó su agradecimiento a los docentes “por el acompañamiento de los estudiantes que los animan a participar y les enseñan el camino, porque sin la participación de los docentes, esto no tendría esta concurrencia y este entusiasmo para poder participar, sabiendo que el día de mañana estos proyectos pueden ser tratados en el Senado para convertirse en una de las normas que rijan a la sociedad y transformar la realidad de sus lugares”. También felicitó a los jóvenes participantes, a quienes invitó a “que se comprometan con esta provincia tan hermosa y que todos juntos vamos a tener realmente la sociedad que nos merecemos, la Entre Ríos que nos merecemos y una sociedad mucho más justa y participativa”.

Por su parte, el senador Rafael Cavagna destacó que este tipo de programas “democratizan la función del Estado”. Y expresó: “Ustedes tienen que ser los protagonistas, los que crean ideas”. Además, resaltó la importancia del Senado Juvenil como un espacio donde “se pueden generar ideas; podemos regular actividades relacionadas con el uso de las pantallas en los colegio; el grooming; la salud mental; los consumos problemáticos; hablar del suicidio; y donde podemos abordar temas que están en agenda, que nos atraviesan absolutamente a todos”.

También el intendente Schneider celebró que en la localidad se pueda llevar adelante una nueva instancia del Senado Juvenil, al que calificó como “una herramienta que hay que darle el valor que realmente se merecen sobre todo en estos tiempos, que están cuestionado el funcionamiento del Estado y la existencia del mismo hasta cierto punto”. En este sentido, remarcó que “los jóvenes y docentes que participan se podrán dar cuenta y ver de la importancia de la regulación de la comunidad, como la que viven los vecinos de cada una de las localidades en nuestro país y en el mundo” y que “es imprescindible que haya organismos que regulen la convivencia, el funcionamiento de nuestras comunidades y ahí está el Poder Legislativo en donde están trabajando de este programa”.

Además, una de las coordinadora del Senado Juvenil, Eugenia Alasino, resaltó la importancia de este espacio que fomenta “el trabajo en equipo y el compromiso con la realidad de sus comunidades” y felicitó a cada equipo de docentes y alumnos “por sus perspectivas y sus opiniones para seguir enalteciendo este programa provincial, que realmente debe ser un orgullo para todos nosotros como entrerrianos”. Contó, además, que en esta edición 2025 se están presentando 19 proyectos de diferentes escuelas del departamento Nogoyá.