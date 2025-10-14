Se inició la siembra de sorgo en la provincia con una fuerte caída proyectada

La estimación de área para el ciclo 2025/26 es de 67.000 hectáreas, lo que implica una reducción interanual del 45%, afectando principalmente al tipo granífero.

Ha comenzado la siembra de los primeros lotes de sorgo correspondientes al ciclo 2025/26 en el territorio provincial. Sin embargo, las proyecciones iniciales de los productores marcan una perspectiva de contracción significativa para este cereal.

Para la actual campaña 2025/26, se estima que el área total planificada para el sorgo será de 67.000 hectáreas. Esta cifra representa una caída interanual del 45%, lo que se traduce en una reducción de 54.000 hectáreas sembradas respecto al ciclo anterior.

