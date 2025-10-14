Nicolás Behringer, el ganador de La Voz Argentina 2025

El participante del Team Luck Ra se impuso por decisión del público en la final de Telefe, llevándose 70 millones de pesos, un auto 0 km y un contrato discográfico.

La noche del martes se vistió de gala para coronar al campeón de La Voz Argentina 2025 (Telefe). Por elección mayoritaria del público, Nicolás Behringer se consagró como el gran ganador del reality musical, superando a los finalistas de los otros equipos.

El joven porteño de 28 años, que representó al Team Luck Ra, se alzó con un impresionante premio de 70 millones de pesos, además de un automóvil 0 km y un codiciado contrato con el sello discográfico Universal Music.

Nicolás Behringer se impuso en la votación final a Alan Lez (Team Lali), Eugenia Rodríguez (Team Miranda!) y Milagros Amud (Team Soledad Pastorutti).

Tras conocer el resultado, el ganador expresó su emoción: «Este lugar está lleno de luz. ¡Gracias a todos!», y se fundió en un emotivo abrazo con Luck Ra, su coach, quien lo había elegido en las audiciones a ciegas y lo acompañó durante todo el camino.

Previo al anuncio, los cuatro finalistas deleitaron al público con interpretaciones junto a sus respectivos coaches:

Eugenia Rodríguez cantó «Valiente» (Pimpinela) con Miranda! .

cantó (Pimpinela) con . Milagros Amud interpretó «Garganta con arena» (Cacho Castaña) junto a Soledad Pastorutti .

interpretó (Cacho Castaña) junto a . Alan Lez y Lali ofrecieron una explosiva performance del tema «33» .

y ofrecieron una explosiva performance del tema . El campeón, Nicolás Behringer, y Luck Ra hicieron vibrar al estudio con su versión de «Que me falte todo».