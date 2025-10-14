Disturbios en la sede de San Lorenzo: Marcelo Moretti debió retirarse escoltado por la policía

El presidente restituido se presentó en Avenida La Plata, pero fue recibido por una multitud de hinchas que lo repudiaron. Tuvo que huir en una camioneta policial para evitar incidentes.

La conflictiva situación institucional en San Lorenzo de Almagro vivió un nuevo pico de tensión este lunes, cuando Marcelo Moretti, recientemente restituido en el cargo de presidente del club, se presentó en la sede de Avenida La Plata. El dirigente debió ser retirado del lugar en medio de graves incidentes, escoltado por oficiales policiales ante el repudio de un grupo de hinchas.

Moretti llegó al lugar acompañado por una custodia policial, previendo la reacción. No obstante, una gran cantidad de fanáticos se reunió para insultarlo y manifestar su rechazo. Los momentos de mayor tensión se vivieron cuando los efectivos policiales, utilizando sus escudos, debieron avanzar sobre la multitud para liberar la vereda y garantizar la salida del dirigente.

Finalmente, Moretti abandonó la sede a la carrera y se subió rápidamente a una camioneta de la fuerza, que lo sacó del lugar bajo un clima de fuertes reproches por parte de los presentes.

La presencia de Moretti en la sede se da en el marco de una compleja disputa judicial y política en el club. El lunes pasado, el dirigente había sido habilitado para volver a la presidencia luego de que la Cámara Civil diera lugar a una medida cautelar que consideró «irregular» la supuesta acefalía que se había declarado.

Tres días después de la resolución judicial, la Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes había determinado el cese de las funciones de la conducción provisoria para permitir que la Comisión Directiva, encabezada por Moretti, reasumiera el control del club. Como parte de esta reestructuración, la Asamblea Extraordinaria originalmente programada para este lunes fue suspendida.