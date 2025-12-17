Egresó la promoción 2025 de Técnicos Agropecuarios de Isletas

La Escuela de Educación Agrotécnica -EEAT- Nº 153, Horacio Mann cuya jurisdicción comprende las zonas de Isletas y Costa Grande, anunció oficialmente el egreso de sus estudiantes del Ciclo Lectivo 2025. Tras cumplimentar los requisitos académicos y prácticos de la institución, los alumnos obtuvieron el título de “Técnico Agropecuario”.
La obtención de esta titulación representa la culminación de un trayecto educativo orientado a la especialización en el sector rural. Los nuevos profesionales han sido capacitados en la gestión de sistemas productivos, el manejo de tecnologías aplicadas al agro y la administración de recursos naturales, herramientas clave para la inserción laboral en la región.
Promo 2025:
-
Avril Frade
-
Eros Koch
-
Alejo Gómez
-
Lourdes Viola
-
Kevin Leiva
-
José Estevanacio
-
Fátima Trossero
-
Tomás Gómez
- Daniel Tachella Prado.
