Egresó la promoción 2025 de Técnicos Agropecuarios de Isletas

Los alumnos de la Escuela de Educación Agrotécnica Nº 153 finalizaron su formación profesional en el Departamento Diamante. La institución otorgó los títulos que habilitan a los jóvenes para el desempeño en el sector productivo.

La Escuela de Educación Agrotécnica -EEAT- Nº 153, Horacio Mann cuya jurisdicción comprende las zonas de Isletas y Costa Grande, anunció oficialmente el egreso de sus estudiantes del Ciclo Lectivo 2025. Tras cumplimentar los requisitos académicos y prácticos de la institución, los alumnos obtuvieron el título de “Técnico Agropecuario”.

La obtención de esta titulación representa la culminación de un trayecto educativo orientado a la especialización en el sector rural. Los nuevos profesionales han sido capacitados en la gestión de sistemas productivos, el manejo de tecnologías aplicadas al agro y la administración de recursos naturales, herramientas clave para la inserción laboral en la región.

Promo 2025:

  • Avril Frade

  • Eros Koch

  • Alejo Gómez

  • Lourdes Viola

  • Kevin Leiva

  • José Estevanacio

  • Fátima Trossero

  • Tomás Gómez

  • Daniel Tachella Prado.
