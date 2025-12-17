Santa Elena fue el epicentro del deporte regional con el Triatlón “Arenas del Río”

La segunda fecha del calendario se disputó con éxito este domingo. La competencia incluyó un importante operativo de seguridad en las principales avenidas de la ciudad para proteger a los atletas.

Facebook Twitter WhatsApp

El pasado domingo, la ciudad de Santa Elena se convirtió en el epicentro del deporte regional al recibir a atletas de diversos puntos de la provincia y la zona para la disputa de la segunda fecha del Triatlón “Arenas del Río”. La competencia, que combinó las disciplinas de natación, ciclismo y pedestrismo, consolidó a la localidad como un escenario destacado para el desarrollo del deporte de alto rendimiento y el fomento del turismo deportivo.

La jornada inició en las primeras horas del domingo, aprovechando las condiciones naturales que ofrece la zona ribereña y el río Paraná. Los participantes destacaron el alto nivel de organización y la exigencia del circuito, el cual permitió lucir los paisajes locales y los atractivos turísticos de la ciudad mientras se desarrollaba la prueba atlética en sus diferentes etapas.

Con el objetivo de garantizar la integridad física de los corredores y el normal flujo del evento, el municipio dispuso un operativo de tránsito especial que se extendió desde las 09:30 hasta las 14:00. Durante este periodo, se realizaron cortes parciales y desvíos en arterias clave de la ciudad, fundamentalmente en la Avenida Presidente Perón y la Avenida San Martín.

El personal de seguridad y tránsito trabajó activamente en la zona para dirigir a los conductores hacia vías alternativas, solicitando en todo momento circular con precaución. Al finalizar la jornada, desde la organización expresaron un especial agradecimiento por la comprensión y el respeto de la comunidad santaelenense, cuyo acompañamiento fue considerado fundamental para el éxito y la seguridad del evento.(Informe Litoral)