Video: el impactante momento en que una avioneta se estrelló en México y dejó diez muertos

El jet privado intentó aterrizar de emergencia en una cancha de fútbol en San Mateo Atenco, pero chocó contra una estructura industrial. Entre los fallecidos hay tres menores.

Una tragedia aérea conmociona al Estado de México. Un jet privado de tamaño mediano, que había partido desde Acapulco con destino a Toluca, se estrelló este miércoles en una zona industrial de San Mateo Atenco. El accidente, que fue captado por cámaras de seguridad, provocó la muerte de las diez personas que viajaban a bordo.

De acuerdo a los informes de Protección Civil, la aeronave experimentó fallas técnicas por causas que aún se investigan. En un intento desesperado por salvar a los ocupantes, el piloto buscó aterrizar en una cancha de fútbol cercana. Sin embargo, no logró completar la maniobra e impactó contra el techo de una empresa de transportes pesados.

El choque generó una fuerte explosión y un incendio de grandes proporciones, agravado por la presencia de tanques de gas y combustible en el depósito afectado. Ante el peligro inminente de una tragedia mayor, las autoridades locales evacuaron a unas 130 personas de las viviendas y comercios linderos.

Las víctimas

El saldo fatal es de diez personas: el piloto, el copiloto y ocho pasajeros. Entre los fallecidos se encuentran tres menores de edad, lo que ha generado una profunda consternación en la comunidad.

La Fiscalía General de la República ya tomó el control de la escena para realizar los peritajes correspondientes y determinar qué provocó el desperfecto técnico en una aeronave que, hasta minutos antes del impacto, reportaba un vuelo con normalidad.

