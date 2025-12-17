Reestructuración en la Policía de Entre Ríos: se renovaron las cúpulas y jefaturas departamentales

Los cambios, dispuestos por la plana mayor, comenzaron a regir este miércoles 17 de diciembre. La medida alcanza a direcciones generales estratégicas y a las jefaturas de los 17 departamentos.

Facebook Twitter WhatsApp

La Policía de Entre Ríos puso en marcha este miércoles una profunda reestructuración en su organigrama de mandos. La disposición, que busca dinamizar el funcionamiento de la fuerza y renovar las estrategias de seguridad en todo el territorio provincial, incluye nuevos nombramientos en direcciones clave como Drogas Peligrosas, Operaciones y Delitos Rurales, además de cambios en las Jefaturas Departamentales.

Direcciones Generales: los nuevos nombres

En el nivel estratégico de la institución, se confirmaron autoridades que tendrán a su cargo áreas sensibles para la prevención y el control. Entre las designaciones más destacadas aparecen:

Drogas Peligrosas: El Comisario Mayor Claudio Benito Passadore asume la jefatura, secundado por el Comisario Inspector Pablo Gastón Preisz Casas.

Operaciones y Seguridad Pública: Queda bajo el mando del Comisario Mayor Diego Martín Cabello del Campo .

Delitos Rurales: El Comisario Mayor Cristian Andrés Allegrini estará al frente de la prevención en el sector agropecuario.

Asuntos Internos: La dirección será ocupada por el Comisario Mayor Pedro Alfredo Silva.

Renovación en las Departamentales

La reforma impacta directamente en la seguridad de cercanía en los departamentos. En la capital provincial, la Jefatura Departamental Paraná será liderada por el Comisario Inspector Hernán Walter Góngora, acompañado por Juan Pablo Claucich como subjefe.

Otras ciudades importantes también presentan cambios en sus conducciones:

Gualeguaychú: Jefe, Crio. Insp. Ramiro Urroz Denaday.

La Paz: Jefe, Crio. Mayor Carlos Ariel Schmunk.

Victoria: Jefe, Crio. Insp. Roberto Carlos Jesús Donda.

Colón: Jefe, Crio. Insp. Héctor Leonardo Martínez.

Cuadro de nuevas autoridades por Departamento

Departamento Jefe Subjefe Paraná Crio. Insp. Hernán W. Góngora Crio. Insp. Juan P. Claucich Feliciano Crio. Mayor Romualdo J. Ramírez Crio. Insp. Diego G. Wasinger Gualeguaychú Crio. Insp. Ramiro Urroz Denaday Crio. Insp. Mauricio O. Asler Victoria Crio. Insp. Roberto C. J. Donda Crio. Insp. Ricardo D. Ríos Federación Crio. Insp. Luis C. Valdez Puente Crio. Insp. Marcos M. Pereyra Federal Crio. Insp. Daniel M. Della Giustina Crio. Insp. José L. Luna