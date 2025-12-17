El argentino que creó un imperio de 22.000 autos a escala y posee un Batimóvil original

Sergio Goldvarg, ganador de dos récords Guinness, inauguró un museo privado único en su tipo. De fabricar miniaturas en el país a sorprender a Franco Colapinto en la Fórmula 1.

Lo que comenzó a los cuatro años con un pequeño camioncito de bomberos Matchbox en un quiosco de Barracas, se transformó hoy en la colección de automodelismo más importante del mundo. Sergio Goldvarg, fabricante y coleccionista argentino, ha consolidado su legado con la apertura de un museo privado que alberga la impactante cifra de 22.000 piezas en escalas 1/43 y 1/18.

La pasión de Goldvarg no se limitó a coleccionar; su espíritu emprendedor lo llevó a fundar la Goldvarg Collection. En los años 80 y 90, fabricó artesanalmente modelos en Argentina utilizando aleaciones de metales y maquinaria propia, antes de trasladar su producción a Inglaterra tras la crisis de 2001. Entre sus creaciones más valoradas se encuentran réplicas del Oldsmobile Starfire 1957 y el Chevrolet 1946, piezas codiciadas por coleccionistas de todo el globo.

El museo cuenta con una sección central que es el sueño de cualquier fanático: el universo de Batman de 1966. Goldvarg logró adquirir un Batimóvil original en California, basado en el Lincoln Futura, que hoy es la joya de su exhibición.

Además, el coleccionista mantiene viva la llama del automovilismo argentino. Su devoción por Carlos Pairetti lo llevó no solo a coleccionar cientos de miniaturas del Turismo Carretera, sino también a escribir la biografía oficial de su ídolo, el legendario piloto del «Trueno Naranja».

Presente junto a las nuevas promesas

A pesar de residir en el exterior desde hace más de dos décadas, Goldvarg sigue ligado a la actualidad del deporte motor. Recientemente, durante el Gran Premio de Silverstone, compartió un ameno encuentro con el piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto.

«Franco se acercó a saludarnos muy gentilmente. Es un fenómeno», relató Goldvarg, destacando la calidez del joven piloto, quien incluso le hizo una broma por su vestimenta en el paddock.

El museo en cifras:

22.000 autos a escala en exposición.

2 Récords Guinness obtenidos por la magnitud de su colección.

Secciones destacadas: Turismo Carretera, Fórmula 1, Rally y el universo Batman.