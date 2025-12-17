Lionel Messi aterriza este miércoles en Santa Fe para pasar las Fiestas

El capitán argentino llegará al Aeropuerto de Sauce Viejo tras su gira por India. Una multitud lo espera en las inmediaciones para darle la bienvenida antes de su traslado a Funes.

La expectativa es total en la región ante el inminente arribo de Lionel Messi este miércoles a suelo argentino. Tras cumplir con una agenda promocional en India, el astro mundial aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, terminal elegida debido a que el aeropuerto de Rosario permanece cerrado por obras de refacción.

Desde las primeras horas de la mañana, decenas de fanáticos se han concentrado detrás del alambrado perimetral de la pista santafesina. Con banderas y celulares en mano, los simpatizantes desafían el horario temprano con el único objetivo de captar una imagen o recibir un saludo a la distancia del «10» apenas descienda de su avión privado.

Está previsto que, una vez en pista, Messi inicie un operativo de traslado terrestre hacia su residencia en el Gran Rosario, donde se espera que mantenga su habitual perfil bajo para preservar la tranquilidad de su familia.

Como ocurre cada año, el destino final será el barrio privado Kentucky, en la localidad de Funes. Allí, el capitán de la Selección se reencontrará con su esposa Antonela Roccuzzo, sus hijos y su círculo íntimo para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.

Este periodo de descanso será breve, ya que Messi tiene pactado su regreso a Miami para la segunda semana de enero. El 2026 se perfila como un año de máxima exigencia deportiva, con la Finalissima frente a España y la preparación para el Mundial como grandes metas en el horizonte.