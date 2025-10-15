Dólar: la moneda oficial superó los $1.400 tras la reunión Milei-Trump

La falta de anuncios concretos y la incertidumbre electoral recalientan el tipo de cambio mayorista y minorista.

Facebook Twitter WhatsApp

El mercado cambiario argentino experimenta una nueva jornada de tensión y alzas, con el dólar oficial superando la barrera de los $1.400. La presión alcista se atribuye, en parte, a la decepción generada entre los inversores tras la reunión bilateral entre el presidente Javier Milei y el exmandatario estadounidense Donald Trump.

La falta de anuncios concretos de auxilio financiero y el condicionamiento de un posible apoyo al resultado de las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre, expuestos por Trump, han inyectado incertidumbre en la city porteña.

El dólar oficial y mayorista en suba

Este miércoles, el tipo de cambio oficial mantiene su tendencia ascendente:

Dólar Mayorista: Avanza un 2,2% , ubicándose en $1.390 .

Avanza un , ubicándose en . Dólar Minorista (Banco Nación): Supera los $1.400, cotizando para la venta a $1.415, lo que representa un aumento del 2,2% en la principal entidad financiera pública.

La volatilidad se suma a las ya instaladas dudas sobre el futuro del esquema cambiario post-electoral. Si bien el ministro Luis Caputo ratificó la continuidad del esquema de bandas, analistas internacionales, como el banco Morgan Stanley, proyectan tres escenarios de salto cambiario, ubicando al dólar en el más optimista a $1.700 para fin de año.

El «Blue» y los dólares financieros

El mercado informal y los instrumentos financieros también reflejan la tensión:

Dólar Blue: El billete informal se recalienta, vendiéndose a $1.455 en cuevas de la city porteña, lo que implica una suba de $35 respecto al cierre de ayer.

El billete informal se recalienta, vendiéndose a en cuevas de la porteña, lo que implica una suba de $35 respecto al cierre de ayer. Dólar Futuro: Los contratos a fin de año continúan al alza, «priceando» ahora un tipo de cambio mayorista de $1.539 , aunque aún están por debajo de los valores previos a la intervención del Tesoro de EE. UU.

Los contratos a fin de año continúan al alza, «priceando» ahora un tipo de cambio mayorista de , aunque aún están por debajo de los valores previos a la intervención del Tesoro de EE. UU. Dólares Financieros: El dólar MEP cotiza con relativa estabilidad en $1.452, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) opera en $1.481.

Será crucial observar la reacción del mercado y la posible reaparición del Tesoro de EE. UU. con una nueva intervención, mediante la compra de pesos, en caso de que la presión alcista sobre el tipo de cambio oficial persista.