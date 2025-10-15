Emilia Mernes interpretará una canción oficial para el Mundial FIFA 2026

La artista de Entre Ríos acompañará a Carlos Vives, Wisin y Xavi en el tema "Somos más", que se estrenará en los Premios Billboard.

La artista entrerriana Emilia Mernes ha generado gran expectativa tras el anuncio de su participación en la interpretación de una de las canciones oficiales que acompañarán la cobertura del Mundial FIFA 2026 por la cadena estadounidense Telemundo.

El tema, titulado “Somos más”, tendrá como intérprete principal al colombiano Carlos Vives, quien estará acompañado por la voz de Mernes junto a Wisin y Xavi. La elección de Vives marca un hito, al ser el primer cantante colombiano en liderar una banda sonora de un Mundial mediante una colaboración oficial con una cadena televisiva.

Según la información difundida por Telemundo y Billboard, la presentación oficial de la canción se realizará el próximo jueves 23 de octubre durante la gala de los Premios Billboard de la Música Latina, donde los cuatro artistas interpretarán el sencillo en vivo.

Panel en la semana Billboard

El impacto de la colaboración musical será tal que los artistas participarán en un panel exclusivo. «Billboard, la autoridad global en música, anunció la incorporación del panel La Música de la Copa Mundial… El panel contará con la participación de Carlos Vives, Emilia Mernes y Wisin, y será moderado por Carlota Vizmanos… Juntos analizarán la creación del himno oficial de la Copa Mundial 2026 de Telemundo”, indicó Billboard en un comunicado.

El Mundial 2026, que por primera vez reunirá a 48 selecciones, se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos. La música oficial de la Copa del Mundo siempre ha adquirido un papel destacado en la cultura popular, y con la inclusión de Emilia Mernes, el talento argentino y entrerriano se suma a la fuerte presencia latina en el escenario mundialista.