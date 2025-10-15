Victoria: búsqueda del peligroso prófugo rosarino Sebastián Vázquez, con recompensa de $25 millones

La policía de Entre Ríos y Santa Fe desplegaron rastrillajes con crones para capturar al acusado de doble homicidio y narcotráfico.

Un vasto operativo conjunto de las policías de Entre Ríos y Santa Fe se desplegó en las últimas horas en Victoria, con el objetivo de dar con el paradero de Sebastián Vázquez, un delincuente rosarino de alto perfil, prófugo de la Justicia y con pedido de captura federal y provincial. Vázquez es buscado por delitos de narcotráfico y por ser el presunto autor de los asesinatos de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel Attardo, ambos vinculados a la barra de Rosario Central.

La Justicia santafesina ha reforzado la búsqueda, manteniendo una recompensa de 25 millones de pesos para quien aporte información fidedigna que permita su inmediata captura.

Rastrillajes con drones e identificación de familiares

El jefe de la Departamental Victoria, Comisario Martín Tello, confirmó a la prensa el amplio despliegue en la ciudad. El operativo se intensificó tras determinar que Vázquez había estado alojado en la zona.

«Anoche logramos ubicar a dos personas que habían llegado desde Rosario en un taxi. Una de ellas es la hija de Vázquez y la otra sería el yerno», explicó Tello. Si bien ambos fueron trasladados de regreso a Rosario tras constatar que no presentaban impedimentos legales, su presencia confirmó la conexión del prófugo con la ciudad entrerriana.

Según detalló el funcionario, Vázquez, quien se movía con una fisonomía «muy cambiada, con barba tipo chivita y cabello más largo», se había alojado en una vivienda al este de la ciudad durante unos 20 días y ya estaba buscando alquilar otro domicilio.

Vínculos con “Los Monos” e intensa búsqueda

El comisario Tello confirmó la peligrosidad del prófugo, señalando que Vázquez mantiene vínculos con la banda de Los Monos, una organización delictiva de Rosario vinculada al narcotráfico. «Es una persona muy peligrosa, tiene dos homicidios comprobados en su haber y antecedentes por narcotráfico», remarcó.

La Policía de Entre Ríos se sumó a la búsqueda tras tomar conocimiento de la situación. Actualmente, los rastrillajes son intensivos y se concentran en la periferia este de Victoria y zonas rurales cercanas, utilizando drones, personal a pie, montada y canes. La fuerza entrerriana continúa colaborando con la santafesina, reforzando patrullas y controles de tránsito en los accesos para garantizar la seguridad y localizar al fugitivo.

Se reitera a la ciudadanía que la recompensa de $25 millones sigue vigente para quien colabore con la detención de Sebastián Vázquez.