Confirmado: Lázaro Caballero en el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante para la noche de cierre

El artista formoseño cerrará la "Reina de las Jineteadas" el lunes 12 de enero en el escenario “Carlos Santa María”.

Facebook Twitter WhatsApp

El Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante ha dado a conocer una de sus incorporaciones más esperadas para su próxima edición: el reconocido artista formoseño Lázaro Caballero se sumará a la grilla de espectáculos. La cita folclórica más importante de Entre Ríos se desarrollará del 8 al 12 de enero en el emblemático Campo Martín Fierro.

La participación de Caballero se ha programado para el lunes 12 de enero, marcando la noche de cierre de la popularmente conocida como la «Reina de las Jineteadas». El referente del folclore argentino subirá al escenario “Carlos Santa María”. (Diamante FM)