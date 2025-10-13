Alumnos de Paraná recibieron capacitación sobre ciberacoso y riesgos de la inteligencia artificial

El Municipio de Paraná capacitó a estudiantes de 13 a 15 años sobre los desafíos del entorno digital.

Facebook Twitter WhatsApp

Un equipo técnico de la Coordinación General de Innovación Pública y Transformación Digital del Municipio de Paraná llevó a cabo una charla de capacitación destinada a alumnos de entre 13 y 15 años para concientizar sobre los peligros y el uso responsable de las nuevas tecnologías.

Emanuel Orzuza, coordinador del área municipal, consignó que la masividad de la tecnología ha ampliado las formas de acoso. Un punto central de la charla fue el riesgo del uso de la Inteligencia Artificial (IA) para crear deepfakes, contenido que se genera «sobre personas que no han brindado su consentimiento» y que «está trayendo consecuencias graves”.

Orzuza señaló que, ante este panorama, el objetivo de la actividad fue concientizar a los jóvenes en la utilización segura de la IA y las redes sociales.

Temas centrales y valoración educativa

El equipo técnico abordó problemáticas cruciales vinculadas al entorno digital, como el ciberacoso, el grooming y el ciberbullying.

El director de la entidad educativa, Carlos Andrade, valoró la articulación con el Municipio. Destacó que esta es la tercera capacitación brindada por el gobierno local, la cual sirve para «facilitar los espacios de diálogo en relación con problemáticas muy actuales», fortaleciendo el aprendizaje de los estudiantes.

La actividad subrayó el compromiso de las autoridades y las instituciones educativas para brindar herramientas a los adolescentes para navegar de forma segura y ética en el complejo panorama de la tecnología moderna.(Informe Litoral)