Femicidio en Córdoba: encentraron un cuerpo y averiguan si es del remisero clave en el escape

La Justicia busca determinar si se trata de Matías Sebastián Palacios, cuyo rastro se perdió tras llevar a Pablo Laurta desde Entre Ríos a Córdoba.

Un nuevo giro se produjo en la escalofriante causa que conmociona al país, que involucra el doble femicidio, el secuestro de un menor en Córdoba y la posterior desaparición de un remisero en Entre Ríos.

En las últimas horas, un cuerpo sin vida fue descubierto en cercanías del arroyo Yeruá, en un camino que conecta las localidades entrerrianas de Concordia y General Campos. La Justicia ya inició las investigaciones para determinar si los restos pertenecen a Matías Sebastián Palacios, el remisero de quien no se tienen noticias desde la noche del 8 de octubre.

Palacios había sido contactado por Pablo Laurta, el principal acusado de asesinar a su expareja y su exsuegra en Córdoba, y de secuestrar a su hijo de 5 años. El remisero salió de su casa a bordo de su Toyota Corolla blanco con techo negro para trasladar a Laurta desde Entre Ríos hasta la capital cordobesa, pero nunca regresó.

Su teléfono móvil se apagó poco después de la medianoche, y horas más tarde, el vehículo fue encontrado completamente incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, en la capital cordobesa. Testigos de la zona declararon haber visto a Laurta bajarse solo del coche, rociarlo con nafta, prenderle fuego y luego huir a pie.

Las autoridades, que habían intensificado los rastrillajes a lo largo del recorrido que hizo el vehículo (Ruta Provincial N°22, autovía Nacional 14, Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, Ruta Nacional N°18, San Salvador, Villaguay y finalmente Córdoba), creen que en ese tramo Palacios ya no conducía, sino que era Laurta quien estaba al volante. Ahora, todos los esfuerzos se centran en la identificación de los restos hallados en Concordia para esclarecer la suerte final del remisero.

Cabe recordar que Pablo Laurta es también conocido por ser el fundador de la agrupación «Varones Unidos».