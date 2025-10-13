Doble femicidio en Córdoba: el escalofriante relato del vecino

El hombre, que se negó a revelar su identidad por razones de seguridad, vive en la casa de al lado donde ocurrieron los crímenes de Luna Garnier (24) y su madre, Mariel Zamudio (50)

El doble femicidio de Luna Garnier (24) y su madre Mariel Zamudio (50) en Villa Serrana, Córdoba, conmociona al país, mientras se conocen detalles escalofriantes de la planificación del crimen y la posterior huida del detenido, Pablo Laurta. Un vecino de las víctimas brindó un testimonio clave que revela la total frialdad con la que el sospechoso actuó tras el ataque.

El testigo, cuya casa linda con la de las víctimas, relató a TN el momento en que escuchó la detonación, cerca de las nueve de la mañana. «Escuché una detonación. En ese momento no le di importancia», recordó.

Cinco minutos después del estallido, el vecino observó una escena que hoy le resulta imposible de olvidar: «Vi a este hombre pasar con Pedrito (el hijo de Luna) caminando de la mano, por la calle San Pedro. Iban como si nada, tranquilos, como un padre que lleva a su hijo a la plaza«, detalló. Laurta, el presunto femicida, esperó tranquilamente un taxi y se fue junto al niño, de cinco años, «como si no hubiera pasado absolutamente nada».

La calma del agresor fue lo que más impactó al testigo, quien aseguró conocerlo desde un episodio de acoso a Luna ocurrido el año anterior. «Estaba como si saliera a comprar al almacén. Nunca imaginamos la barbaridad que había cometido», remarcó el hombre, describiendo a Laurta como una «persona peligrosa, con una mente calculadora» que, según los investigadores, planificó el hecho y la huida.

El cuerpo de las víctimas no fue hallado sino hasta cerca de las siete de la tarde, cuando la policía acudió al domicilio alertada porque el botón antipánico de las víctimas estaba desactivado. Inicialmente, los oficiales se retiraron al no obtener respuesta, pero la insistencia del vecino y otros residentes motivó un segundo llamado. La policía ingresó por el patio y descubrió los cuerpos: Mariel estaba muerta en el patio y más tarde se confirmó la muerte de Luna.

El niño, Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, había sido secuestrado por su padre y trasladado en una huida que, según los investigadores, fue minuciosamente organizada, llegando a ofrecer $1.5 millones a un taxista para trasladarse desde Concordia hasta Santa Fe. El paradero de este conductor es, al momento, un misterio.

La intensa labor conjunta entre las fuerzas de seguridad de Córdoba y Entre Ríos permitió la rápida detención de Laurta y el rescate del niño sano y salvo. Los ministros de Seguridad, Juan Pablo Quinteros (Córdoba) y Néstor Roncaglia (Entre Ríos), detallaron el operativo.

Las cámaras de seguridad y domos provinciales fueron cruciales para identificar el taxi que utilizó el sospechoso y el número de teléfono desde el que solicitó el servicio, el cual tenía característica uruguaya. Esta pista fue fundamental para que el fiscal Gerardo Reyes obtuviera los exhortos judiciales para intervenir las comunicaciones.

«Desde la madrugada del domingo, ya teníamos acceso en tiempo real a las llamadas. Íbamos escuchando lo que decía y geolocalizando su recorrido», precisó Quinteros. El seguimiento telefónico constante permitió ubicarlo al mediodía del domingo en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, Entre Ríos, su posible escala antes de intentar huir a Uruguay, su país natal.

Tras coordinar con Roncaglia, se rodeó el hotel. Laurta fue detenido a las 14:05 del domingo en el bar del establecimiento, sin ofrecer resistencia, y el niño fue puesto a salvo. La causa continúa con la hipótesis firme de que el doble femicidio fue premeditado y planificado.(Infobae)