Aldea Brasilera: una ciclista fue trasladada al hospital tras chocar con un automóvil

El hecho ocurrió en la intersección de Alvear y Lavalle. La mujer herida fue dada de alta tras determinarse que no presentaba lesiones de gravedad.

En la tarde de ayer domingo, personal de la Comisaría de Aldea Brasilera intervino en un siniestro vial registrado en la intersección de las calles Alvear y Lavalle.

El incidente se produjo entre un automóvil marca Peugeot, que era conducido por una mujer de 33 años, y una bicicleta rodado 26, al mando de una mujer de 38 años.

La ciclista resultó lesionada y debió ser asistida por los Bomberos Voluntarios de Brasilera, quienes procedieron a trasladarla al Hospital San Martín de Paraná para una atención de mayor complejidad. Afortunadamente, en el centro asistencial se constató que la mujer no presentaba lesiones de gravedad, y luego de recibir las curaciones correspondientes, fue dada de alta.

Por orden del Ministerio Público Fiscal, la Policía Científica se hizo presente en el lugar del hecho para realizar las pericias correspondientes, con el objetivo de determinar las formas y circunstancias exactas en las que se produjo el siniestro.(Informe Litoral)