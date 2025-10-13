La intendenta Rosario Romero recibió al Embajador de Guatemala

El diplomático Iván Espinoza fue declarado Huésped de Honor de Paraná en un encuentro centrado en el intercambio de experiencias y el conocimiento mutuo entre ambas regiones.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, recibió en el Palacio Municipal al Embajador de Guatemala en Argentina, Iván Espinoza, en el marco de una visita protocolar cuyo objetivo fue profundizar los lazos de cooperación y conocimiento mutuo entre la ciudad y el país centroamericano.

Durante la reunión, se abordaron diversos temas de interés común, incluyendo la educación, las culturas y la naturaleza. La intendenta Romero destacó la relevancia del encuentro: “Hemos intercambiado temas sobre educación, nuestras culturas y la naturaleza. Siempre esclarece tener las miradas de nuestros países”.

Por su parte, el Embajador Iván Espinoza valoró el recibimiento y subrayó la importancia de la visita para generar una conexión más estrecha con la provincia y la ciudad. “Intercambiamos puntos de vista con el objetivo de acercarnos a la provincia, a la ciudad. Creo que el primer reto es conocernos, saber qué hace el otro, qué producen, su historia, su cultura y conocer cuáles son los vínculos que nos unen. Por eso estamos muy agradecidos que la intendenta nos haya recibido en su ciudad”, afirmó el diplomático.

Como gesto de bienvenida y reconocimiento, la intendenta Romero entregó al Embajador el libro “Paraná. Del río a la querencia. Crónicas de la Villa Bicentenaria” de Mario Alarcón Muñiz, una acuarela de la fachada del Palacio Municipal realizada por Romina Burone y, en un acto formal, un decreto que lo declara Huésped de Honor de la ciudad.(Informe Litoral)