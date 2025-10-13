Martes sin clases: paro docente en Entre Ríos por salarios y fondos educativos

Gremios AGMER y AMET se adhieren a la jornada nacional de protesta, reclamando mejores sueldos, jubilaciones dignas y la defensa del crucial Fondo Nacional de Educación Técnica.

Mañana, martes, la provincia de Entre Ríos se suma al Paro Nacional Docente, lo que implicará una alta afectación de clases en todos los niveles educativos. Los sindicatos AGMER y AMET son los principales impulsores de la medida de fuerza en la región, en línea con la convocatoria de CTERA.

AGMER movilizará a los maestros con un pliego de reclamos centrado en la mejora salarial urgente, la necesidad de jubilaciones dignas y la exigencia de un mayor presupuesto que permita mejorar la infraestructura escolar, denunciando los recortes actuales.

En paralelo, AMET suma un reclamo específico y clave: la defensa del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (ETP). El gremio protestará contra la intención del Poder Ejecutivo de derogar este fondo en el proyecto de Presupuesto 2026, una medida que, según advierten, generaría un desfinanciamiento total a las escuelas técnicas y agrotécnicas del país.

Ambos gremios han anticipado que las acciones de protesta y concientización se extenderán durante toda la semana.