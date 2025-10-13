Entre Ríos pone en marcha el ReNPE 2025 para actualizar datos de personal educativo

El CGE inicia el Relevamiento Nominal de Personal de Establecimientos Educativos, fundamental para la planificación y gestión de todo el sistema provincial.

El Consejo General de Educación (CGE) comunicó oficialmente el inicio de una etapa clave en la actualización de la información del sistema educativo provincial: el Relevamiento Nominal de Personal de Establecimientos Educativos (ReNPE 2025). Este operativo tiene como objetivo central relevar y actualizar la información nominal del personal docente y no docente que trabaja en todos los niveles y modalidades, abarcando las gestiones estatal, privada y social cooperativa.

El CGE ya notificó a las Direcciones Departamentales de Escuelas, Direcciones de nivel y modalidades, y equipos de supervisión sobre el comienzo de esta etapa. De manera progresiva, se informarán a todos los directivos y equipos de gestión los enlaces de acceso a la plataforma, junto con los usuarios y contraseñas necesarios para que puedan confirmar y actualizar las nóminas institucionales.

El ReNPE 2025 se constituye en una herramienta fundamental para la planificación y gestión educativa basada en evidencia. Es importante destacar que, a nivel nacional, no se ha efectuado un relevamiento de esta envergadura desde el Censo Nacional de Personal de Establecimientos Educativos (CENPE) de 2014, por lo que esta nueva edición representa un avance significativo en la digitalización y actualización de datos para el sistema educativo argentino.

La Coordinación de Evaluación e Investigación Educativa del CGE lidera el operativo provincial, trabajando conjuntamente con la Comisión Central del ReNPE 2025. El trabajo se articula con áreas clave como Administración, Informática, Tecnología, Direcciones de Nivel y Direcciones Departamentales de Escuelas para garantizar el éxito del proceso.

El relevamiento tiene carácter obligatorio para todo el personal comprendido. Las autoridades del CGE recalcan que la información recabada no solo fortalecerá los sistemas de información educativa, sino que también se garantiza la confidencialidad y protección de los datos personales, en estricto cumplimiento con la legislación vigente.

Este operativo se enmarca en la Resolución N° 2037/25 del CGE y la Resolución CFE N° 478/24 del Consejo Federal de Educación, que establecen los lineamientos y las responsabilidades para su correcta implementación en todo el país.