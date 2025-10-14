El tiempo estable sigue este martes en Entre Ríos

Anuncian una jornada con cielo mayormente despejado, poca humedad y máximas cercanas a los 30 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– pronostica que este martes habrá buenas condiciones de tiempo en la provincia. En ese marco, no hay anuncio de lluvias y se espera un martes con máximas de 27 grados.

La semana tendrá jornadas más calurosas. Las temperaturas irán en ascenso y para el miércoles se prevén hasta 30 grados. La nubosidad será variable, por momentos con mayor presencia de nubes.

Así estará el tiempo este martes

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay se indican 12 grados de mínima y 27 grados de máxima. Para este martes en la capital y departamentos aledaños se anuncia cielo ligeramente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 12 grados de mínima y 25 grados de máxima. En estas localidades también se esperan algunas nubes y neblinas durante la madrugada.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 12 grados de mínima y 24 grados de máxima. Allí se aguarda un día ligeramente nublado durante toda la jornada.