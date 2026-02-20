Aldea San Antonio: un hombre cayó con su vehículo a un arroyo y murió

Un hombre murió este jueves cerca del mediodía luego de caer al arroyo Cañada Grande mientras conducía su vehículo. Su acompañante se salvó.

En una jornada de múltiples noticias trágicas, este jueves cerca del mediodía un hombre cayó con su vehículo al arroyo Cañada Grande y murió. El suceso tuvo lugar en jurisdicción de la localidad de Aldea San Antonio. Una mujer que lo acompañaba consiguió salir del rodado por sus propios medios.

El siniestro vial se produjo cuando el utilitario cayó al interior del arroyo que se encontraba crecido por la correntada causada por el temporal que se registró en buena parte del territorio provincial este jueves por la mañana.

Inicialmente se determinó que el vehículo sufrió el arrastre del agua desbordada, lo que derivó en su caída dentro del cauce. Esta situación fue advertida a las fuerzas de seguridad, lo que motivó la intervención de personal policial y de los Bomberos Voluntarios de Seguí.

Rescate

Una vez en el sitio en el que se produjo el siniestro, los equipos de emergencia trabajaron en la extracción de las personas que estaban dentro del rodado. En el utilitario viajaban un hombre mayor de edad y una mujer.

Al comprobar la situación, los agentes que intervinieron determinaron que el conductor ya estaba sin vida en el momento en el que lo retiraron; mientras que su acompañante logró salir por sus propios medios.

Esta labor tuvo lugar en una zona afectada por el desborde del arroyo: esto hizo que la intervención fuera más compleja. Luego de que constataron el fallecimiento dieron intervención a las autoridades judiciales. El cuerpo recibió el correspondiente traslado hacia la morgue de Oro Verde para la realización de las diligencias correspondientes.

Por otra parte, la mujer que cayó al arroyo en el mismo vehículo en el que murió el hombre no presentaba ninguna lesión de gravedad.

La continuidad de las labores en el lugar quedó en manos de la policía. Deben obtener más información para poder establecer las condiciones en las que se produjo el siniestro.