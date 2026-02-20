Anuncian un fin de semana con algunas nubes pero sin lluvias

Luego de las intensas precipitaciones, el tiempo empieza a mejorar en la región. Si bien la nubosidad será abundante por algunos momentos se aleja la chance de lluvias y a principios de la semana que viene volverán a subir las temperaturas.

Facebook Twitter WhatsApp

Luego del fuerte temporal que azotó a la provincia, se espera una mejora temporaria en las condiciones del tiempo en la región. El jueves se registraron lluvias intensas que, en algunas zonas, superaron los 120 milímetros, provocando calles anegadas, viviendas inundadas, derrumbes y voladuras de techos.

Tras el fenómeno, la región central y gran parte del Litoral ingresarán en los últimos días de la semana con una tendencia a la estabilidad, aunque el cielo podría presentarse con abundante nubosidad en distintos momentos del fin de semana.

Para este viernes 20, se prevé una mejora en las condiciones, con nubosidad variable y baja probabilidad de lluvias (0% a 10%). Sin embargo, se notará un descenso en la temperatura, con una mínima de 17° y una máxima de 23°, marcando un cambio respecto a las jornadas previas.

Cómo estará el fin de semana

El cambio más marcado llegará el sábado 21, cuando la temperatura mínima descenderá hasta los 10°, mientras que la máxima alcanzará los 29°. El cielo se mantendría parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones.

El domingo 22 continuará el tiempo estable, con temperaturas que oscilarán entre los 13° y 30° y baja probabilidad de lluvias, configurando una jornada más templada hacia la tarde.

En tanto, el inicio de la próxima semana en la provincia de Entre Ríos estará marcado por un nuevo ascenso térmico. El lunes 23 y el martes 24 podrían registrarse máximas de hasta 31°, con chances de precipitaciones aisladas, especialmente el lunes (10% a 40%).

Para el miércoles 25, se prevé cielo parcialmente nublado y una máxima cercana a los 31°, consolidando un repunte térmico tras el descenso del fin de semana.

Del archivo: Irán y Rusia iniciaron maniobras navales conjuntas para reforzar la seguridad en el Océano Índico