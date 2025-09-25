Simulador de voto: la herramienta para practicar con la Boleta Única Papel

El Gobierno y la CNE invitan a los ciudadanos a familiarizarse con el nuevo sistema de votación que se estrena en todo el país.

El domingo 26 de octubre, los entrerrianos se enfrentarán a una jornada electoral histórica. Además de renovar sus representantes en la Cámara de Diputados y el Senado, los votantes utilizarán por primera vez la Boleta Única Papel (BUP). Para facilitar la transición y asegurar que todos los ciudadanos estén preparados, el Gobierno Nacional y la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitaron un simulador interactivo en línea.

El objetivo de esta herramienta es claro: permitir a los electores practicar y comprender el nuevo mecanismo antes de llegar al cuarto oscuro. A través de la plataforma, los usuarios pueden ensayar el voto de forma virtual, eligiendo su distrito, en este caso Entre Ríos, y enfrentándose a una boleta idéntica a la que encontrarán el día de los comicios.

La BUP es una única hoja que contiene a todos los candidatos de las siete propuestas electorales que se presentan en la provincia. El simulador permite explorar las diferentes opciones de voto:

Votar por lista completa: marcar un solo casillero para elegir a todos los candidatos de un partido.

marcar un solo casillero para elegir a todos los candidatos de un partido. «Cortar boleta»: seleccionar candidatos de distintas fuerzas para cada categoría (diputados y senadores).

seleccionar candidatos de distintas fuerzas para cada categoría (diputados y senadores). Votar en blanco: dejar una categoría sin marcar.

La implementación de la BUP, reglamentada por el Decreto 1049, busca agilizar el proceso, evitar la falta o el robo de boletas y reducir las controversias. El simulador es una pieza clave en esta estrategia, ya que brinda a los votantes la confianza necesaria para emitir un sufragio válido y rápido, contribuyendo a la transparencia y eficiencia del proceso electoral.