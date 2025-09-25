Un regreso esperado: El «Gurí» Martínez vuelve a la pista

El reconocido piloto entrerriano competirá en el autódromo de Paraná, pero no sumará puntos para el campeonato de TC Pick Up.

Facebook Twitter WhatsApp

El rugir de los motores en el autódromo Ciudad de Paraná tendrá un sonido especial este fin de semana. El ídolo del automovilismo local, Omar «Gurí» Martínez, se subirá a una Toyota Hilux para competir en la carrera de TC Pick Up. El piloto de Talense, quien además preside el Club de Volantes Entrerrianos (CVE), regresa a las pistas en su propio terreno, con la asistencia técnica de Adrián Fernández y su equipo.

Del archivo: La derrota de River y el enojo de Gallardo con el árbitro

El regreso de Martínez, sin embargo, será en calidad de piloto invitado. Según el reglamento de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), su participación no le permitirá sumar puntos para el campeonato. La medida busca mantener la equidad del torneo, reservando la disputa de los puntos a los pilotos que compiten de forma regular.

A pesar de esta limitación, la presencia del «Gurí» ha generado gran expectativa entre los fanáticos. La ACTC autorizó su participación por «vía de excepción», lo que subraya la importancia de su figura en el automovilismo argentino. Si bien no podrá sumar puntos ni se le computará la victoria para el campeonato, su presencia en la pista promete un espectáculo de alta calidad para los asistentes.

La carrera, que se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de septiembre, será una verdadera fiesta para la afición. El «Gurí» Martínez buscará dejar su sello en el circuito que él mismo preside, uniendo a la comunidad automovilística en torno a la pasión por el deporte motor.(Análisis)