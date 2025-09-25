Refaccionarán la escuela Nº 56 «Francisco Ramírez» de Diamante

El gobierno provincial destinará más de 37 millones de pesos para obras de mejora en la Escuela Nº 56, que incluyen la renovación de dormitorios, baños y cocina.

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, anunció la apertura de sobres para la ejecución de importantes obras de refacción en la Escuela Nº 56 «Francisco Ramírez», el único establecimiento con albergue del departamento Diamante. El acto de apertura se llevará a cabo el próximo martes 30 de septiembre a las 11.

La intervención, con una inversión provincial de $37.326.524, busca mejorar las instalaciones para los 40 estudiantes que asisten a la escuela, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad. El plazo de ejecución de los trabajos está fijado en 60 días corridos.

El proyecto de mejora contempla una serie de refacciones integrales para optimizar las condiciones del edificio. Se renovarán completamente los dormitorios, reemplazando el mobiliario precario por equipamiento nuevo. También se modernizarán los baños y vestuarios, instalando nuevos revestimientos para garantizar mayor funcionalidad e higiene. La cocina será otro punto clave de la obra, con la incorporación de muebles bajo mesada y mejoras que apuntan a una mayor seguridad.

El ministro de Planeamiento, Darío Schneider, destacó la importancia de la obra para la comunidad educativa. «Desde el inicio de la gestión asumimos el compromiso de avanzar con obras que mejoren la infraestructura escolar en el territorio provincial», afirmó. «Esta apertura de sobres en Diamante es parte de una planificación que ya suma más de 50 proyectos de intervenciones en escuelas, con el objetivo de brindar espacios más seguros, cómodos y funcionales para los gurises y docentes».

Además de las áreas mencionadas, las obras incluirán la reparación de la sala de nivel inicial y la mejora del sistema de provisión de agua con la instalación de un nuevo tanque cisterna y una bomba. Se estima que se refaccionarán 18 m² de pisos, más de 50 m² de revestimientos y se pintarán alrededor de 100 m² en distintos sectores del edificio, buscando un ambiente más propicio para el bienestar y la inclusión educativa de sus estudiantes.(Informe Litoral)