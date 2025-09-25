Vialidad Nacional refuerza la seguridad en rutas de Entre Ríos

Se llevaron a cabo tareas de señalización, demarcación y colocación de mojones en rutas clave para mejorar la seguridad vial.

Vialidad Nacional ha informado sobre la finalización de diversas tareas de mantenimiento y mejora en la señalización de varias rutas nacionales que atraviesan la provincia. El objetivo principal de estos trabajos es optimizar las condiciones de manejo y garantizar una mayor seguridad para los conductores y residentes de la zona.

Las intervenciones incluyeron la colocación, el reemplazo y el refuerzo de la señalización horizontal y vertical. Específicamente, en la Autovía de la Ruta Nacional 18, se trabajó en la demarcación horizontal y el reemplazo de señales transitorias en los desvíos de los kilómetros 217 y 180, ubicados en el departamento de San Salvador.

Adicionalmente, se instalaron y repusieron señales verticales en la Ruta Nacional 12, un tramo que va desde el empalme con la Ruta Nacional 127 hasta la localidad de La Paz. En esta misma ruta, se continuó con la colocación de mojones kilométricos, fundamentales para la orientación de los conductores.

Los trabajos también se extendieron a los puntos del exCorredor Vial 18, donde se priorizaron los cruces con rutas provinciales y los accesos a localidades. Se optimizó la señalización en la RN A015 y en la autovía RN 14, especialmente en las intersecciones con la RN 18 y la RP 16, así como en los accesos a Colón y Concepción del Uruguay.

En la Ruta Nacional 174 se llevó a cabo la colocación de señalamiento de emergencia, que incluyó la instalación de tachas reflectivas, delineadores y «ojos de gato», además de la pintura de cordones en isletas y canteros centrales.

Vialidad Nacional hizo un llamado a la ciudadanía a respetar la señalización de tránsito, recordando que su robo o daño es considerado un delito y pone en riesgo la vida de miles de personas.

