La pobreza habría caído en el primer semestre de 2025

Facebook Twitter WhatsApp

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este jueves los datos de pobreza e indigencia correspondientes al primer semestre de 2025. Se anticipa una notable caída en los índices, principalmente por la elevada base de comparación con el mismo período de 2024, cuando la pobreza había alcanzado el 52,9%.

Según proyecciones basadas en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de instituciones como el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) y el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, en el primer trimestre de este año el 31,5% de la población argentina se encontraba por debajo de la línea de pobreza, y el 6,9% bajo la línea de indigencia. Esto equivaldría a casi 15 millones de argentinos pobres, de los cuales 3,3 millones serían indigentes.

A pesar de la caída, las proyecciones privadas sitúan el número de pobres en el primer semestre por debajo del 35%, lo que si bien es una mejora, está lejos de las cifras que el oficialismo ha mencionado. De hecho, se estima que 3.054.435 personas salieron de la pobreza en el primer tramo del gobierno de Milei, un número lejano a los 12 millones instalados en el relato oficial.

Expertos advierten que el efecto de la desaceleración de la inflación podría no ser sostenible, ya que los salarios reales han dejado de crecer en los últimos meses. Además, la metodología de medición de la pobreza por ingresos está en el centro de la discusión, ya que la canasta de alimentos y servicios utilizada no ha sido actualizada con la última Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2017-2018, y aún se basa en la de 2004, lo que subestima el peso de los servicios en los gastos familiares.