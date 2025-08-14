Shell aplicó nuevo aumento en sus combustibles, el tercero en lo que va de agosto

Facebook Twitter WhatsApp

La petrolera Shell aplicó un nuevo aumento en sus combustibles en la ciudad de Paraná, marcando la tercera suba de precios en lo que va del mes de agosto. El incremento se hizo efectivo en las primeras horas del miércoles y afecta a la mayoría de sus productos.

Según se pudo constatar en una estación de servicio de Avenida Laurencena, el litro de Nafta Súper pasó a costar $1.492 (antes $1.470) y el de V-Power Nafta subió a $1.734 (antes $1.707). Por su parte, el Diésel también se vio afectado, con un nuevo valor de $1.543 (anteriormente $1.514). La única excepción en este nuevo ajuste fue el V-Power Diésel, que mantuvo su precio en $1.734 por litro.

Este aumento se suma a los ya realizados el 1 y el 8 de agosto, en un contexto de constantes variaciones de precios en el mercado de combustibles. La medida genera un nuevo impacto en el bolsillo de los consumidores y refleja la volatilidad del sector.(Elonce)