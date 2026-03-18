Murió un reconocido tropillero de Aranguren tras sufrir un accidente laboral

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La comunidad de Aranguren y el ámbito tradicionalista de Entre Ríos lamentan la pérdida de José Luis “Neguchi” Nievas, de 52 años, quien falleció este lunes tras las complicaciones derivadas de un accidente laboral doméstico. El trágico episodio ocurrió mientras Nievas trabajaba en su propiedad y recibió un fuerte golpe en la cabeza con un tráiler tipo guillotina utilizado para el transporte de caballos. Si bien en un primer momento el hombre no le dio trascendencia a la lesión, con el correr de los días sufrió una descompensación que obligó a su traslado urgente para recibir atención médica.

Tras los estudios pertinentes, los profesionales detectaron la presencia de coágulos en la zona craneana, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en el Hospital San Martín. A pesar de los esfuerzos de los médicos y de permanecer internado, su cuadro clínico presentó diversas complicaciones que derivaron en su deceso. Desde la Jefatura Departamental Nogoyá confirmaron que no se inició una investigación judicial, ya que el hecho fue caratulado como un accidente laboral sin indicios de criminalidad.

Nievas era una figura sumamente respetada en las jineteadas y las destrezas criollas como propietario de la tropilla “La Candelaria”. Además de su labor en el campo, se destacaba por su participación como colaborador en el programa televisivo “Tierra Gaucha”, lo que generó un profundo pesar en toda la región. Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida que resaltaron su trayectoria y compromiso con las tradiciones gauchas, dejando un vacío irreparable en la cultura local.(Elonce)