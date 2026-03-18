ANSES oficializó un nuevo aumento del 2,9% para la Asignación Universal por Hijo en abril

Facebook Twitter WhatsApp

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en abril se aplicará un aumento del 2,9% en los haberes de la Asignación Universal por Hijo (AUH), calculado sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Con este ajuste, el monto total bruto pasará de $132.814 a $136.666. Cabe destacar que los titulares percibirán de forma directa $109.332 netos por cada hijo, ya que el organismo retiene mensualmente el 20% ($27.333), el cual se acumula y se liquida anualmente tras la presentación de la Libreta AUH que acredita controles de salud y escolaridad.

Este esquema de movilidad también impactará en otras categorías de la seguridad social, elevando la AUH por hijo con discapacidad a un valor bruto de $445.003, mientras que la Asignación por Embarazo (AUE) se equiparará al monto de la AUH tradicional. A pesar de estas subas en las asignaciones básicas, el organismo aclaró que otros beneficios complementarios asociados al sistema de movilidad no sufrirán modificaciones en este período, manteniendo la estructura de pagos vigente para el resto de las prestaciones.

En cuanto a los refuerzos adicionales, las familias continuarán recibiendo el apoyo de la Tarjeta Alimentar, que se acredita de manera automática según la cantidad de hijos. Para una familia con un solo hijo, este beneficio suma $52.250 adicionales, elevando el ingreso total (entre AUH neta y Alimentar) por encima de los $161.000 mensuales. Para aquellos hogares con tres hijos o más, el refuerzo alimentario alcanza los $108.062, consolidándose como un pilar fundamental para el acceso a la canasta básica de alimentos durante el próximo mes.