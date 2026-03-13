Esteban evoluciona bien, pero postergaron su alta para continuar con controles médicos

Aunque el niño se encuentra estable, los profesionales decidieron monitorear sus valores enzimáticos antes del regreso al hogar. En paralelo, la Justicia imputó al dueño de la vivienda por intento de homicidio.

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Esteban, el niño que resultó herido tras sufrir una descarga eléctrica, continúa manifestando una evolución clínica favorable, aunque su salida del hospital fue reprogramada por estrictas razones preventivas. Según confirmó este viernes su padre, Carlos Bogado, el equipo médico dispuso prolongar la internación en sala común para realizar nuevos análisis y monitorear los niveles de unas enzimas que aún presentan valores elevados. La intención de los especialistas es asegurar que el paciente reciba el alta definitiva únicamente cuando los riesgos se hayan minimizado por completo.

En el ámbito judicial, la causa por el hecho ocurrido en la vivienda de calle Lamadrid sumó una novedad de peso con la imputación del sacerdote César Smidth. El propietario del inmueble fue acusado formalmente por el delito de intento de homicidio, luego de que las pericias técnicas confirmaran que la malla sima estaba conectada de forma deliberada a la red de 220 voltios. Los informes periciales ratificaron que la instalación no fue un accidente, sino una estructura montada intencionalmente en la propiedad.

De esta manera, mientras la familia celebra la mejoría del niño y aguarda la normalización de sus parámetros de salud, la investigación judicial avanza sobre la responsabilidad del imputado en la creación de esta trampa eléctrica. Esteban permanecerá bajo observación médica unos días más hasta que el equipo de salud considere que su organismo ha respondido de manera integral al tratamiento, garantizando así un retorno seguro a su casa.(Información de Ahora)