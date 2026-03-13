Lumilagro frenó su producción tras 83 años y comenzó a importar desde China

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La emblemática empresa argentina Lumilagro, referente en la fabricación de artículos térmicos con más de ocho décadas de trayectoria, decidió frenar la producción en su planta de Tortuguitas para iniciar un proceso de reconversión comercial. La medida responde a una fuerte crisis en el sector, marcada por una caída del 60% en la demanda de termos con botella de vidrio y el avance de la competencia extranjera. Ante este escenario, la compañía optó por apagar sus hornos y abastecerse de un remanente de stock, mientras traslada el grueso de su operatoria hacia la importación de productos desde China.

El nuevo modelo de negocios implica que el diseño y la personalización de los termos se realicen en el país, pero la fabricación principal se traslade al gigante asiático, donde los costos resultan más competitivos para la firma. Según explicaron desde la dirección ejecutiva, la planta bonaerense continúa equipada pero su plantilla se redujo drásticamente a solo 100 trabajadores, una cifra lejana a los 300 empleados que supo tener en periodos de plena actividad. La decisión de importar busca reducir costos en un 15% para enfrentar la desregulación del mercado y la reciente quita de aranceles antidumping que protegían a la industria local.

A pesar del cese de la fabricación de las botellas de vidrio en Argentina, la empresa mantiene la producción nacional de las carcasas plásticas exteriores debido a los elevados costos logísticos que implicaría traer esos insumos con aire desde el exterior. No obstante, el impacto de la medida refleja la compleja situación de la industria manufacturera, que enfrenta niveles de utilización de capacidad instalada de apenas el 21%. Desde la compañía aseguraron que, si bien el foco hoy está puesto en el mercado importador para garantizar la supervivencia de la marca, la infraestructura en Tortuguitas permanece lista para reactivarse si las condiciones económicas del país vuelven a favorecer la producción propia.