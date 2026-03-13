Miraglio: “Siento el acompañamiento del Gobierno de la provincia, y eso es muy importante”

Tras la reunión de gabinete conjunto que realizó el gobierno provincial encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio en la localidad de Tabossi, la intendente Elsa Miraglio resaltó la importancia del trabajo conjunto, donde se abordaron distintas temáticas vinculadas al desarrollo local, infraestructura, salud, educación y la situación económica que atraviesan los municipios.

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En la oportunidad, Miraglio destacó la importancia del encuentro y valoró el acompañamiento del gobierno provincial. “No dejo de estar sorprendida todavía, fue una hermosa visita en estos tiempos. Creo que es la primera vez que se realiza una reunión de este tipo entre el gabinete de la provincia y el gabinete municipal”, expresó.

En ese sentido, subrayó que la instancia permitió intercambiar miradas y continuar fortaleciendo el trabajo conjunto. “Hablamos de todos los aspectos y de todos los puntos. Estoy muy contenta porque siento el acompañamiento del gobierno de la provincia, que es muy importante para un municipio como Tabossi, donde dependemos mucho de la coparticipación”, señaló.

Asimismo, remarcó la importancia de sostener el trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado. “Trabajar en conjunto es más que importante. Que provincia y municipio trabajemos juntos es fundamental para poder atender las necesidades de nuestros vecinos”, agregó.

Finalmente, Miraglio valoró el espacio de diálogo generado durante el encuentro. “Estamos agradecidos y felices por esta visita y por la posibilidad de conversar con tanta tranquilidad. Muchas veces los tiempos y el trabajo no nos permiten encontrarnos mano a mano como pudimos hacerlo en esta reunión”, concluyó.