El Palacio Municipal de Paraná recuperará su histórico reloj tras una puesta en valor integral

La Municipalidad inició la restauración del sistema mecánico y la fachada del edificio, que incluirá el reemplazo de los cuadrantes por un diseño inspirado en el Museo de Orsay de París.

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La Municipalidad de Paraná puso en marcha un ambicioso proyecto para restablecer el funcionamiento y la estética del reloj del Palacio Municipal, un emblema del paisaje urbano que se encontraba fuera de servicio. Según explicó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, los trabajos forman parte de una recuperación integral que se complementa con las obras de restauración de fachadas sobre las calles Urquiza y Corrientes. El objetivo principal es que el dispositivo vuelva a marcar los cuartos y las horas con sus tradicionales campanadas, devolviéndole su significado histórico a la ciudad.

El proceso técnico comenzó con el retiro de todo el mecanismo original por parte de una empresa especializada, que se encargará de restaurar cada pieza, incluyendo el sistema mecánico de pesas que presentaba un avanzado estado de corrosión. Una de las novedades más destacadas de la intervención es el reemplazo de la estructura actual por una de diseño similar a la del reloj de la Gare d’Orsay en París, lo que permitirá un montaje más seguro y duradero. Además, los antiguos cuadrantes de vidrio serán sustituidos por nuevos paneles de policarbonato con iluminación propia, garantizando su visibilidad y conservación futura.

En paralelo, empleados municipales capacitados avanzan en la restauración artesanal de la fachada del edificio, en un trabajo conjunto entre la Unidad Ejecutora, Servicios Públicos y Patrimonio Urbano Arquitectónico. La intervención no solo busca devolverle la funcionalidad al reloj, sino también asegurar la estabilidad e integridad material de todo el campanario. Con estas tareas de limpieza, acondicionamiento y modernización de componentes, la capital entrerriana busca preservar uno de sus bienes patrimoniales más importantes para las próximas generaciones (Informe Litoral).