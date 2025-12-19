Mercado de pases: Boca Juniors inició gestiones formales para contratar a Miguel Borja

Tras confirmarse que el delantero colombiano no renovará su vínculo con River Plate, la dirigencia Xeneize realizó el primer contacto para sumarlo como jugador libre en 2026

Lo que comenzó como una especulación de fin de año ha tomado una dimensión real que sacude los cimientos del fútbol argentino. Miguel Borja, cuyo contrato con River Plate finaliza a fines de diciembre de 2025, se encuentra en el radar directo de Boca Juniors. Según las últimas informaciones, el delantero ya habría mantenido una charla preliminar con la dirigencia del club de la Ribera, dejando la puerta abierta para un traspaso histórico entre los máximos rivales.

El contacto formal y el interés del jugador

El periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, reveló que ya existió un llamado formal entre el Consejo de Fútbol de Boca y el entorno del colombiano. Según Merlo, Borja le reconoció a una figura importante del club Xeneize que le interesa el desafío de jugar en la Bombonera. Por su parte, Boca le manifestó formalmente su deseo de contar con él para la próxima temporada, aprovechando que el jugador tendrá el pase en su poder a partir de enero de 2026.

Boca se posiciona hoy como una de las opciones más firmes para el ex Junior y Palmeiras. El delantero siempre fue del agrado de Juan Román Riquelme, quien ya había intentado ficharlo a mediados de 2021 sin éxito. En esta oportunidad, al no existir un preacuerdo con clubes de México como Cruz Azul, el camino parece despejado para que el «Colibrí» cambie de vereda en el fútbol local.

La necesidad del equipo dirigido por Fernando Gago de encontrar un referente de área con efectividad probada coincide con el momento de incertidumbre que vive Borja en Núñez. El periodista Tato Aguilera confirmó que la institución Xeneize está dispuesta a ofrecerle un contrato plurianual, impulsada por las buenas sensaciones que dejaron las primeras conversaciones.

La predisposición del atacante, manifestada recientemente en entrevistas públicas donde no cerró las puertas al diálogo, ha acelerado los tiempos de una operación que podría confirmarse en las próximas horas. De concretarse, Boca daría el golpe más fuerte del mercado de pases, sumando a un goleador de élite que conoce a la perfección las exigencias del fútbol argentino.