La Jefatura Departamental de Diamante incorporó una nueva unidad 0 km

Se trata de una camioneta de última generación destinada al Grupo Especial. El vehículo fue entregado por el Gobierno de Entre Ríos frente a la Casa Gris y se suma a otras dos unidades recibidas recientemente.

La Jefatura Departamental Diamante continúa renovando su flota logística para optimizar las tareas de prevención y respuesta en el territorio. En una ceremonia realizada frente a la Casa de Gobierno en Paraná, el Ministerio de Seguridad y Justicia hizo entrega formal de una nueva camioneta 0 km, la tercera que recibe la departamental en los últimos días bajo el actual diagrama de distribución estratégica de la Jefatura Central.

La unidad asignada es una pick-up Chevrolet S10 modelo 4×2 con doble cabina y motor turbo diésel, la cual se encuentra especialmente acondicionada para las tareas que desempeña el Grupo Especial. El vehículo cuenta con equipamiento de protección balística individual para sus ocupantes y elementos esenciales para brindar asistencia sanitaria en primeros auxilios. Su robustez mecánica garantiza una respuesta ágil tanto en el patrullaje preventivo de seguridad pública como en intervenciones de emergencia en diversos terrenos.

La incorporación de este móvil no solo aumenta la cantidad de vehículos disponibles, sino que permite una redistribución inteligente de la flota actual. Al contar con unidades nuevas para las fuerzas de élite, se logra una mayor potencialidad en los desplazamientos y se refuerza la presencia policial en las calles. Desde la Jefatura destacaron que contar con un vehículo de estas características es vital para el Grupo Especial, cuyos agentes están capacitados para intervenir en situaciones de gravedad, apoyo táctico a agentes convencionales y operaciones de rescate.(Informe Litoral)