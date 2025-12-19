Tragedia en el automovilismo: el video del fatal accidente aéreo en el que murió Greg Biffle y toda su familia

Las imágenes muestran el momento exacto en que la aeronave del legendario piloto se estrella en Carolina del Norte. No hubo sobrevivientes entre los cuatro ocupantes, incluidos su esposa y sus dos hijos.

El automovilismo mundial está de luto tras conocerse el fallecimiento de Greg Biffle, uno de los 75 mejores pilotos de la historia de NASCAR. El trágico hecho ocurrió este jueves por la mañana cuando el avión ejecutivo propiedad del piloto, un Cessna C550, se precipitó a tierra en el Aeropuerto Regional de Statesville, en Carolina del Norte.

En las últimas horas, se ha difundido el video completo del accidente, captado por cámaras de seguridad y testigos, donde se observa la maniobra fallida de aterrizaje que terminó con el impacto de la aeronave cerca de un campo de golf.

Los detalles del siniestro

La aeronave había despegado pasadas las 10:00 (hora local) con destino a las Bahamas, pero por causas que la FAA y la NTSB aún investigan, el piloto intentó regresar a la pista apenas unos minutos después del despegue. Testigos en la zona relataron la angustia al ver al avión volar «demasiado bajo» antes de desaparecer tras la línea de árboles.

La tragedia golpeó al núcleo familiar completo. Según confirmaron allegados y autoridades del condado de Iredell, en el avión viajaban:

Greg Biffle: Excampeón y referente humanitario.

Cristina Biffle: Esposa del piloto.

Emma y Ryder: Los hijos menores de la pareja.

La noticia generó una ola de mensajes de condolencias, incluido un comunicado oficial de NASCAR y palabras del congresista Richard Hudson, quien destacó que la familia se dirigía a una reunión social al momento del impacto.

Biffle, además de sus 19 victorias en la Cup Series, era profundamente respetado por su reciente labor tras el huracán Helene, donde realizó misiones de rescate en helicóptero por cuenta propia. Su muerte deja un vacío no solo en los boxes de los circuitos, sino también en la comunidad de Carolina del Norte que lo veía como un héroe civil.

